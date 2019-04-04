Ученые выяснили как влияет сок на привычку детей потреблять сладкое





Отзывом на данное исследование со стороны Российского союза производителей соков стало то, что сотрудники объединения заявили о полезности употребления натурального продукта, который помогает снизить дефицит различных микроэлементов и других важных веществ.Они отметили, что продукция, приготовленная из натурального сырья с выдержкой всего технологического процесса, содержит необходимые для сохранения здоровья растущего организма пищевые волокна и органические кислоты.Специалисты рекомендовали к употреблению именно соки, приготовленные в домашних условиях. Отмечено, что употребление напитка маленькими глотками ускоряет усвоение необходимых питательных веществ.Всемирная организация здравоохранения рекомендует включить в рацион не менее 5 порций свежих фруктов и овощей, но только одну из них можно заменить натуральным соком.