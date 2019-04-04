Ученые выяснили как влияет сок на привычку детей потреблять сладкое
Американские и канадские ученые провели совместные исследования на предмет влияния употребления сока на формирование привычки к употреблению сладкой пищи у детей. При этом связи между усвоением продукта и отложением излишних накоплений подкожного жира замечено не было.
Отзывом на данное исследование со стороны Российского союза производителей соков стало то, что сотрудники объединения заявили о полезности употребления натурального продукта, который помогает снизить дефицит различных микроэлементов и других важных веществ.
Они отметили, что продукция, приготовленная из натурального сырья с выдержкой всего технологического процесса, содержит необходимые для сохранения здоровья растущего организма пищевые волокна и органические кислоты.
Специалисты рекомендовали к употреблению именно соки, приготовленные в домашних условиях. Отмечено, что употребление напитка маленькими глотками ускоряет усвоение необходимых питательных веществ.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует включить в рацион не менее 5 порций свежих фруктов и овощей, но только одну из них можно заменить натуральным соком.
Отзывом на данное исследование со стороны Российского союза производителей соков стало то, что сотрудники объединения заявили о полезности употребления натурального продукта, который помогает снизить дефицит различных микроэлементов и других важных веществ.
Они отметили, что продукция, приготовленная из натурального сырья с выдержкой всего технологического процесса, содержит необходимые для сохранения здоровья растущего организма пищевые волокна и органические кислоты.
Специалисты рекомендовали к употреблению именно соки, приготовленные в домашних условиях. Отмечено, что употребление напитка маленькими глотками ускоряет усвоение необходимых питательных веществ.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует включить в рацион не менее 5 порций свежих фруктов и овощей, но только одну из них можно заменить натуральным соком.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:08