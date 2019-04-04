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Ученые выяснили как влияет сок на привычку детей потреблять сладкое

Американские и канадские ученые провели совместные исследования на предмет влияния употребления сока на формирование привычки к употреблению сладкой пищи у детей. При этом связи между усвоением продукта и отложением излишних накоплений подкожного жира замечено не было.
Ученые выяснили как влияет сок на привычку детей потреблять сладкое

Отзывом на данное исследование со стороны Российского союза производителей соков стало то, что сотрудники объединения заявили о полезности употребления натурального продукта, который помогает снизить дефицит различных микроэлементов и других важных веществ.
Они отметили, что продукция, приготовленная из натурального сырья с выдержкой всего технологического процесса, содержит необходимые для сохранения здоровья растущего организма пищевые волокна и органические кислоты.

Специалисты рекомендовали к употреблению именно соки, приготовленные в домашних условиях. Отмечено, что употребление напитка маленькими глотками ускоряет усвоение необходимых питательных веществ.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует включить в рацион не менее 5 порций свежих фруктов и овощей, но только одну из них можно заменить натуральным соком.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:08

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