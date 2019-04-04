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Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы

Участница главной телестройки России «Дом-2» Ирина Пинчук призналась в Сети, что рада проведённой процедурой по уменьшению губ. Девушка надеялась, что закачанный в эту область гель рассосётся сам, но так долго ждать не стала, а посетила косметолога, который помог её улыбке стать снова полностью натуральной.
Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы

Ирина Пинчук на днях похвасталась в своём микроблоге в Instagram тем, что наконец уменьшила губы, чему теперь очень рада. После первого похода к косметологу девушка не очень оценила дополнительный объём на лице, тут же решив, что будет ждать момента, когда введённый под кожу гель сам рассосётся и больше не станет прибегать к такого рода процедурам.
Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы

Ждать долго у Ирины Пинчук не хватило терпения, поэтому она обратилась к специалисту, который откачал весь искусственный материал и уменьшил её губы, вернув тем самым участнице «Дома-2» натуральную красоту. Ранее девушка сомневалась, стоит ли ей прибегать к такого рода салонной процедуре, но решилась, сочтя, что её верхняя губа практически исчезает во время широкой улыбки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:04

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