Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы





Ирина Пинчук на днях похвасталась в своём микроблоге в Instagram тем, что наконец уменьшила губы, чему теперь очень рада. После первого похода к косметологу девушка не очень оценила дополнительный объём на лице, тут же решив, что будет ждать момента, когда введённый под кожу гель сам рассосётся и больше не станет прибегать к такого рода процедурам.Ждать долго у Ирины Пинчук не хватило терпения, поэтому она обратилась к специалисту, который откачал весь искусственный материал и уменьшил её губы, вернув тем самым участнице «Дома-2» натуральную красоту. Ранее девушка сомневалась, стоит ли ей прибегать к такого рода салонной процедуре, но решилась, сочтя, что её верхняя губа практически исчезает во время широкой улыбки.