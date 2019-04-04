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Учёные обнаружили литий в примитивной звезде Млечного Пути

Учёные Кембриджского университета смогли обнаружить в примитивной звезде, имеющейся в галактике «Млечный Путь», литий. Речь идёт о звезде J0023+0307, открытой год назад исследователями при помощи телескопа Уильяма Гершеля, а также Gran Telescopio Canarias.
Учёные обнаружили литий в примитивной звезде Млечного Пути

Данное открытие позволяет узнать о создании в Большом Взрыве нуклеосинтеза - атомных ядер. По словам научных деятелей, звезда J0023+0307 отличается высоким содержанием лития. Возможно, он относится к первичному литию, который образовался вследствие Большого взрыва. Данная звезда имеет сходство с нашим Солнцем. Однако в данном объекте имеется намного меньше металла, что говорит о том, что звезда возникла в первые 300 000 000 лет существования Вселенной, после сверхновых. Содержание лития в J0023+0307 является аналогичным содержанию в прочих звездах в Млечном Пути, бедных на металл. По большому счёту они определяют постоянное значение, в независимости от значений содержания металла звезды. Синтезированный вследствие Большого взрыва литий, представляет собой очень хрупкий металл, легко разрушающийся в недрах звезд вследствие ядерных реакций при температуре от 2 500 000 градусов.

Из-за того, что основа атмосферы звёзд, бедных на металлы, не достигает данной температуры, литий в них остается на всю жизнь. По заявлению учёных, возраст J0023+0307 почти сравним с возрастом Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:22

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