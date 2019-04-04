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Милена Безбородова хочет, чтобы ее находящийся в детдоме младший брат «сам себя поднял на ноги»

Возлюбленная Алексея Безуса – 19-летняя Милена Безбородова шокировала телезрителей реалити-шоу «Дом-2» своей бесчеловечностью.
Милена Безбородова хочет, чтобы ее находящийся в детдоме младший брат «сам себя поднял на ноги»

Оказывается, что Милена не намерена помогать своему младшему брату, который на сегодняшний день находится в детском доме, а все из-за того, что хочет, чтобы он «сам себя поднял на ноги».

Историю о том, что Безбородова находилась в детском доме, не знает, наверное, только глухой, ведь девушка довольно часто на телепроекте поднимает эту тему. И если сначала всем было жалко Милену, а на ее порой неадекватное поведение пытались не обращать внимания, ссылаясь на неподобающие условия воспитания, то сейчас все изменилось.

А началось все с того, что в одном из недавних выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» Безбородова заявила, что не хочет, чтобы ее родительница забирала с детского дома ее младшего брата. Объяснила свои заявления Милена весьма просто. По словам блондинки, в этом учреждении ее родственнику будет куда лучше, чем с родной мамой.
Милена Безбородова хочет, чтобы ее находящийся в детдоме младший брат «сам себя поднял на ноги»

Тогда слова избранницы Безуса удивили многих присутствующих и зрителей «Дома-2». Впрочем, последнее интервью Милены и вовсе шокировало поклонников телестройки. Дело в том, что Безбородова заявила, что хочет, чтобы ее младший брат «сам себя поднял на ноги».

Выяснилось, что девушка просто-таки убеждена в том, что ее младший родственник сможет добиться больших успехов в спорте, ведь сейчас он серьезно занимается футболом.

«..Если я увижу, что он сбивается с верной дороги, конечно возьму под своё крыло», - заявила Безбородова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:03

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