Милена Безбородова хочет, чтобы ее находящийся в детдоме младший брат «сам себя поднял на ноги»
Возлюбленная Алексея Безуса – 19-летняя Милена Безбородова шокировала телезрителей реалити-шоу «Дом-2» своей бесчеловечностью.
Оказывается, что Милена не намерена помогать своему младшему брату, который на сегодняшний день находится в детском доме, а все из-за того, что хочет, чтобы он «сам себя поднял на ноги».
Историю о том, что Безбородова находилась в детском доме, не знает, наверное, только глухой, ведь девушка довольно часто на телепроекте поднимает эту тему. И если сначала всем было жалко Милену, а на ее порой неадекватное поведение пытались не обращать внимания, ссылаясь на неподобающие условия воспитания, то сейчас все изменилось.
А началось все с того, что в одном из недавних выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» Безбородова заявила, что не хочет, чтобы ее родительница забирала с детского дома ее младшего брата. Объяснила свои заявления Милена весьма просто. По словам блондинки, в этом учреждении ее родственнику будет куда лучше, чем с родной мамой.
Тогда слова избранницы Безуса удивили многих присутствующих и зрителей «Дома-2». Впрочем, последнее интервью Милены и вовсе шокировало поклонников телестройки. Дело в том, что Безбородова заявила, что хочет, чтобы ее младший брат «сам себя поднял на ноги».
Выяснилось, что девушка просто-таки убеждена в том, что ее младший родственник сможет добиться больших успехов в спорте, ведь сейчас он серьезно занимается футболом.
Оказывается, что Милена не намерена помогать своему младшему брату, который на сегодняшний день находится в детском доме, а все из-за того, что хочет, чтобы он «сам себя поднял на ноги».
Историю о том, что Безбородова находилась в детском доме, не знает, наверное, только глухой, ведь девушка довольно часто на телепроекте поднимает эту тему. И если сначала всем было жалко Милену, а на ее порой неадекватное поведение пытались не обращать внимания, ссылаясь на неподобающие условия воспитания, то сейчас все изменилось.
А началось все с того, что в одном из недавних выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» Безбородова заявила, что не хочет, чтобы ее родительница забирала с детского дома ее младшего брата. Объяснила свои заявления Милена весьма просто. По словам блондинки, в этом учреждении ее родственнику будет куда лучше, чем с родной мамой.
Тогда слова избранницы Безуса удивили многих присутствующих и зрителей «Дома-2». Впрочем, последнее интервью Милены и вовсе шокировало поклонников телестройки. Дело в том, что Безбородова заявила, что хочет, чтобы ее младший брат «сам себя поднял на ноги».
Выяснилось, что девушка просто-таки убеждена в том, что ее младший родственник сможет добиться больших успехов в спорте, ведь сейчас он серьезно занимается футболом.
«..Если я увижу, что он сбивается с верной дороги, конечно возьму под своё крыло», - заявила Безбородова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:03