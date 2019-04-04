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Нюша опубликовала снимок с четырёхмесячной дочкой

Певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram снимок с четырёхмесячной дочкой. Звезда сфотографировалась с ручкой своей наследницы, так как до сих скрывает ее лицо от общественности.
Нюша опубликовала снимок с четырёхмесячной дочкой

Нюша через пару дней будет праздновать 5 месяцев со дня рождения дочери. Певица и ее муж Игорь Сивов до сих пор скрывают лицо ребенка, хоть и регулярно публикуют снимки с ним на своих страницах в Instagram. В этот раз артистка не отошла от этих принципов и разместила в «Историях» фото с небольшой ручкой дочери, которая держит ее за палец. Звезда нарисовала на снимке сердце и подписала: «True love («Настоящая любовь»)».

После родов Нюша все свободное время уделяет ребенку, поэтому даже «поставила свою музыкальную карьеру на паузу». Певица отмечает, она не может оставить четырехмесячную дочь одну и не собирается этого делать. Супруг Игорь Сивов поддерживает в данном вопросе жену и оказывает ей помощь по мере своих возможностей.
Нюша опубликовала снимок с четырёхмесячной дочкой

Несмотря на это, Нюша находила в загруженном графике время на регулярные физические тренировки, позволившие ей в короткий срок вернуться прежнюю форму. О ходе всего похудения она регулярно рассказывала своим подписчикам в Instagram, где делилась с ними секретами и методиками занятий. Артистка всегда отмечала, в этом вопросе главное - не оттягивать начало тренировок и начинать активно возвращать форму сразу после родов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

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