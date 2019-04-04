Ксения Бородина назвала «ханженством» увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике





Ксения Бородина в своём микроблоге в Instagram обратила внимание общественности на то, что карма в жизни всё же существует. Ведущая «Дома-2» вспомнила случай с увольнением барнаульской учительницы за опубликованный в социальной сети снимок в спортивном купальнике и грамотой в руках, назвав его настоящим «ханжеством». Она считает, что в современном мире каждый человек, даже если это работник образовательной сферы, имеет равные с другими людьми права.Кроме того, Ксения Бородина отметила и то, что счастливый конец в такой неприятной истории с увольнением учительницы за якобы откровенный снимок лишний раз доказывает существование кармы. Ведущая высоко оценила поддержку российских учителей, оказанную коллеге в виде флешмоба, а также приятно удивилась действиям молодого губернатора, назначившего главную героиню этой истории на должность в региональное министерство образования. Теперь уволенная женщина будет работать специалистом по ведению учителями социальных сетей.В комментариях к публикации Ксении Бородиной фолловеры поблагодарили за освещение всей ситуации, так как многие не знали, чем эта история закончилась. Фанаты согласились с тем, что действия директора школы, из которой уволили учительницу, можно назвать «ханженством», отметив, что сам мир, как и моральные устои и взгляды на жизнь, давно изменился, просто некоторые всё ещё не готовы принимать такие изменения.