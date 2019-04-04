АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Ксения Бородина назвала «ханженством» увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике

Ведущая известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина назвала «ханженством» скандальное увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике. Со слов знаменитости, в этой истории её порадовала реакция общественности, в особенности других преподавателей, устроивших флешмоб в поддержку коллеги.
Ксения Бородина назвала «ханженством» увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике

Ксения Бородина в своём микроблоге в Instagram обратила внимание общественности на то, что карма в жизни всё же существует. Ведущая «Дома-2» вспомнила случай с увольнением барнаульской учительницы за опубликованный в социальной сети снимок в спортивном купальнике и грамотой в руках, назвав его настоящим «ханжеством». Она считает, что в современном мире каждый человек, даже если это работник образовательной сферы, имеет равные с другими людьми права.
Ксения Бородина назвала «ханженством» увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике

Кроме того, Ксения Бородина отметила и то, что счастливый конец в такой неприятной истории с увольнением учительницы за якобы откровенный снимок лишний раз доказывает существование кармы. Ведущая высоко оценила поддержку российских учителей, оказанную коллеге в виде флешмоба, а также приятно удивилась действиям молодого губернатора, назначившего главную героиню этой истории на должность в региональное министерство образования. Теперь уволенная женщина будет работать специалистом по ведению учителями социальных сетей.
Ксения Бородина назвала «ханженством» увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике

В комментариях к публикации Ксении Бородиной фолловеры поблагодарили за освещение всей ситуации, так как многие не знали, чем эта история закончилась. Фанаты согласились с тем, что действия директора школы, из которой уволили учительницу, можно назвать «ханженством», отметив, что сам мир, как и моральные устои и взгляды на жизнь, давно изменился, просто некоторые всё ещё не готовы принимать такие изменения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Захара Саленко возмутил конкурс Алексея
Bentley презентовала специальную
В Чите пропала 16-летняя девочка
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина
Учёные обнаружили литий в примитивной
Пользователи iPad Pro жалуются на
В Сети появилось видео одного из
Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы
Милена Безбородова хочет, чтобы ее
Ксения Бородина назвала «ханженством»
Аналитики страховой компании назвали
Компания Xolo выпустила новый недорогой
Телеведущий Сергей Дружко спасал отца
Новая версия Changan CS95 поступила в
Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают
Алена Савкина назвала «лучшим из
Степан Меньщиков сильно постарел из-за
Ученые рассказали об эффективной диете
Татьяна Руднева: Прощание с Алексеем
Ученые обнаружили древние гробницы
Саша Черно опять попрекает Иосифа
Брат Алексея Булдакова Леонид
Ученые: Регулярное употребление кофе
Голикова: Материнский капитал могут
Татьяна Маршова: Незадолго до смерти
В Сети появились фото нового Porsche
Представлен смартфон Sharp Aquos Zero
Вдова Алексея Булдакова Людмила будет
Институт SwRl проведет масштабное
В Сети появились первые снимки нового
Просмотреть все новости