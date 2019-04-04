Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала фото топлес





Фото было опубликовано 3 апреля и сопровождалось интересным комментарием блогера. По её мнению, секс очень важен в семейных отношениях, но звезда подчеркивает, что интимная близость супругов - не главное в браке, однако проводить время наедине с любимым человеком очень важно. Также Айза подмечает, что ранее прилюдных разговоров о сексе она не проводила и это для нее новшество.Напомни, что Айза Анохина развелась с известным репером Гуфом в 2013 году.