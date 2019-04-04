Motorola разрабатывает новый "таинственный" смартфон с четырьмя задними камерами





Прогресс в области производства смартфонов не стоит на месте. На рынке уже появлялись модели, оснащенные четырьмя и даже пятью камерами. Но Motorola такими телефонами похвастаться пока не могла. Предполагается, что данная модель будет иметь 48-мегапиксельный датчик или же сочетать функции нескольких 12-мегапиксельных.Экран устройство будет иметь 6,1-дюймовый, а корпус – следующие габариты: 158,7 х 75 х 8,8 мм. Фронтальную камеру разместили в каплевидном вырезе дисплея. Также смартфон может обладать сканером отпечатков пальцев на дисплее. Позаботились разработчики об установке «на борт» разъема 3,5 мм для наушников и USB-C для зарядки и передачи данных, что стандартизирует использование дополнительных устройств для данного смартфона.Видеопрезентация сгенерирована с помощью программы компьютерного моделирования, то есть модель находится только на стадии разработки.