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Motorola разрабатывает новый "таинственный" смартфон с четырьмя задними камерами

В Сети появились фото и видео данные о новой разработке Motorola. Это демонстрация предполагаемого вида нового смартфона с четырьмя задними камерами.
Motorola разрабатывает новый "таинственный" смартфон с четырьмя задними камерами

Прогресс в области производства смартфонов не стоит на месте. На рынке уже появлялись модели, оснащенные четырьмя и даже пятью камерами. Но Motorola такими телефонами похвастаться пока не могла. Предполагается, что данная модель будет иметь 48-мегапиксельный датчик или же сочетать функции нескольких 12-мегапиксельных.

Экран устройство будет иметь 6,1-дюймовый, а корпус – следующие габариты: 158,7 х 75 х 8,8 мм. Фронтальную камеру разместили в каплевидном вырезе дисплея. Также смартфон может обладать сканером отпечатков пальцев на дисплее. Позаботились разработчики об установке «на борт» разъема 3,5 мм для наушников и USB-C для зарядки и передачи данных, что стандартизирует использование дополнительных устройств для данного смартфона.

Видеопрезентация сгенерирована с помощью программы компьютерного моделирования, то есть модель находится только на стадии разработки.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

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