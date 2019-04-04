Пользователи iPad Pro жалуются на проблемы с замиранием экрана





Первыми подобные проблемы с iPad Pro начали замечать владельцы модели 2018 года. Сначала жалоб было немного, но потом их число стало резко расти. Пользователи отмечают, проблема имеет глобальный характер, так как ее не решает перезагрузка устройства, обновление iOS и даже сброс до заводских настроек. При этом, отмечают люди, не похоже на то, что некорректно работает именно сенсор, они склоняются к неполадкам в операционной системе.Чуть позже оказалось, что похожие проблемы есть не только у iPad Pro 2018, но и версий 2017 и даже 2016 годов, при чем ситуация у них аналогичная. Это еще больше натолкнуло пользователей на мысль, что ошибку нужно искать в последних версиях iOS, а не в «железе».Один владелец iPad Pro 2018 рассказал забавную и грустную историю. Через неделю после покупки планшета он заметил описанные проблемы и сразу отправился в сервисный центр. Специалисты Apple не смогли исправить неполадку, поэтому пользователь получил новое устройство в замен сломанного. Когда он пришел домой, то достаточно быстро понял, что и этот iPad Pro 2018 имеет проблемы с замиранием экрана и некорректной работой сенсора. Компания Apple пока никак не отреагировала на жалобы пользователей.