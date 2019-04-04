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Алена Савкина назвала «лучшим из мужчин» своего новорожденного сына

22-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) назвала своего новорожденного наследника «лучшим из мужчин».
Алена Савкина назвала «лучшим из мужчин» своего новорожденного сына

Вчера, 3 апреля 2019 года молодая мамочка опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой оставила пост, посвященный сыну.

Нужно сказать, что на снимок Алены обратили внимание многие интернет-пользователи, ведь на нем длинноволосая красавица запечатлена в компании бывшего возлюбленного и отца своего ребенка Ильи Яббарова.

Оказывается, что сначала некоторые фолловеры подумали, что все слова, написанные Рапунцель-младшей, были адресованы ее экс-избраннику, однако после внимательного прочтения блога все встало на свои места.
Алена Савкина назвала «лучшим из мужчин» своего новорожденного сына

Дело в том, что Алена в стихах говорит о мужчине, которого считает самым «любимым» и самым «лучшим» - о единственном наследнике. Савкина подчеркивает, что в этом нет тайны, ведь именно о нем она «молит всех Богов».
«Он самый мой любимый.. Он – мой сын..», - пишет Рапунцель-младшая.

Также участница «Дома-2» подчеркнула, что у нее есть очень много причин считать именно своего новорожденного сына «лучшим», однако называть их девушка не стала.

За сутки новая публикация младшей сестры Ольги Рапунцель набрала почти 100 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых практически каждый подписчик Алены отметил, что она - «прекрасная мама», несмотря на свой весьма юный возраст.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

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