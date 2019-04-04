Компания Xolo выпустила новый недорогой смартфон Era 5X





Данный режим предоставляет пользователю дополнительные функции при использовании камеры бюджетного смартфона. Кроме этого, гаджет оснащен мощным процессором MediaTek Helio A22 SoC, установлено 3 гигабайта оперативной памяти, а внутренний накопитель имеет объём в 32 гигабайта, что позволяет юзеру хранить большое количество данных. Можно установить дополнительную карту памяти, если этого места не достаточно.Дисплей размером 5,7 дюймов позволяет получить максимум удовольствия от просмотра медиофайлов благодаря высокому разрешению. Безопасность гарантируется сканером отпечатка пальцев, поэтому данные смартфона всегда будут надежно скрыты от посторонних. Обеспечивает работу всех систем телефона операционная система Android 8.1 Oreo.Xolo Era 5X имеет довольно неплохой функционал, при этом его стоимость будет составлять всего 110 долларов США.