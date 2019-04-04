Аналитики страховой компании назвали ТОП «самых опасных» стран для туристов из РФ





Эксперты из «Ренессанс страхования» решили проанализировать практически 20 тысяч обращений российских путешественников в медучреждения, которые были зафиксированы с 2015 года. Результаты позволили составить список «самых опасных» туристических направлений.Статистика среди 102 государств показала: наиболее высокий уровень заболеваемости среди любителей солнечных курортов из России наблюдался в Болгарии и Турции. В указанных странах практически каждому десятому россиянину требовалась медпомощь. В Греции этот показатель был немного меньше – около 5%.В рейтинге «опасных» для здоровья есть такие популярные среди отдыхающих из России экзотические страны как Кипр, Испания и Таиланд. Показатель заболеваемости – от 3 до 4%. В ТОП попали Объединенные Арабские Эмираты и Черногория. Самые «безопасные», по мнению специалистов, – Китай, Белоруссия и государства Западной Европы.