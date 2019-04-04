Степан Меньщиков сильно постарел из-за проблем в семье
Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в последнее время сильно постарел. Публика уже предположила, что изменения во внешности экс-звезды телестройки связаны с проблемами в семье, о которых стало известно в прошлом году.
Степан Меньщиков, который покинул проект «Дом-2» уже давно, до сих пор остаётся личностью, за чьей жизнью зрителям телестройки интересно наблюдать. На днях в Сети появился новый снимок щоумена рядом с другой экс-участницей реалити-шоу Анастасией Кочервей, одержавшей победу в конкурсе «Красавица России 2019». Именно на этом кадре Степан Меньщиков предстал перед публикой с сильно постаревшим лицом, чем всерьёз встревожил фанатов.
В Сети тут же заговорили о возможных проблемах со здоровьем у экс-звезды «Дома-2», но преданные поклонники считают, что всплывшие в прошлом году факты о его супруге и детях, оказавшихся ему не родными, являются основной причиной таких внешних изменений. Сам Степан Меньщиков старается никак не комментировать причины, по которым так резко постарел, а также мало говорит о случившихся проблемах в семье.
Степан Меньщиков, который покинул проект «Дом-2» уже давно, до сих пор остаётся личностью, за чьей жизнью зрителям телестройки интересно наблюдать. На днях в Сети появился новый снимок щоумена рядом с другой экс-участницей реалити-шоу Анастасией Кочервей, одержавшей победу в конкурсе «Красавица России 2019». Именно на этом кадре Степан Меньщиков предстал перед публикой с сильно постаревшим лицом, чем всерьёз встревожил фанатов.
В Сети тут же заговорили о возможных проблемах со здоровьем у экс-звезды «Дома-2», но преданные поклонники считают, что всплывшие в прошлом году факты о его супруге и детях, оказавшихся ему не родными, являются основной причиной таких внешних изменений. Сам Степан Меньщиков старается никак не комментировать причины, по которым так резко постарел, а также мало говорит о случившихся проблемах в семье.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:30