Смартфон Hisense King Kong 5 Pro с "двойным" аккумулятором на 8000 мАч представлен официально





Модификация Kong 5 и версия Pro обладают дисплеем с каплевидным вырезом. Стандартное устройство оснащается монитором на 6,22 дюйма (1520 х 720 рх). Модель работает на основе процессора Snapdragon 439. Оперативная память составляет 4 ГБ. Физическая - 64 ГБ. В гаджете установили двойную основную камеру с датчиками на 13+2 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением на 8 Мп. Имеет место возможность распознавания лиц. Производитель наделил девайс кнопкой, на которую можно назначать, например, запуск голосового помощника либо других приложений. Емкость АКБ составляет 5 500 мАч.Kong 5 Pro получил 6,5-дюймовый монитор. Задняя панель обладает дактилоскопическим сканером. Особая конструкция является рассчитанной на две АКБ емкостью в 8 000 мАч. Базовая вариация расценивается в $285. Версия Pro стоит $417.