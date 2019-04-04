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Смартфон Hisense King Kong 5 Pro с "двойным" аккумулятором на 8000 мАч представлен официально

Во время специальной конференции производитель официально представил смартфон версии Hisense King Kong 5 Pro. Особенностью устройства является “двойная” конструкция аккумулятора на 8 000 мАч.
Смартфон Hisense King Kong 5 Pro с "двойным" аккумулятором на 8000 мАч представлен официально

Модификация Kong 5 и версия Pro обладают дисплеем с каплевидным вырезом. Стандартное устройство оснащается монитором на 6,22 дюйма (1520 х 720 рх). Модель работает на основе процессора Snapdragon 439. Оперативная память составляет 4 ГБ. Физическая - 64 ГБ. В гаджете установили двойную основную камеру с датчиками на 13+2 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением на 8 Мп. Имеет место возможность распознавания лиц. Производитель наделил девайс кнопкой, на которую можно назначать, например, запуск голосового помощника либо других приложений. Емкость АКБ составляет 5 500 мАч.

Kong 5 Pro получил 6,5-дюймовый монитор. Задняя панель обладает дактилоскопическим сканером. Особая конструкция является рассчитанной на две АКБ емкостью в 8 000 мАч. Базовая вариация расценивается в $285. Версия Pro стоит $417.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50

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