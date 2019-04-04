Новая версия Changan CS95 поступила в продажу в Китае





Оригинальный Changan CS95 появился на рынке Китая в 2017 году и был очень популярен среди местных автолюбителей, но уже в следующем периоде продажи сильно снизились, поэтому бренд начал подготовку обновленной версии кроссовера, Новинка получила много изменений экстерьера и интерьера. Перемены коснулись радиаторной решетки, которая теперь напоминает автомобили Lexus, бампера, задних фонарей, а также колесных арок, теперь окрашенных в цвет кузова. При всем этом габариты кроссовера остались прежними.Главные перемены произошли именно в салоне Changan CS95, тут поменяли практически все: всю переднюю панель, руль, центральную консоль и блок управления климат-контролем, ручник переключения передач, обивку салона, ручки дверей и многое другое. Аналогичная приборная панель была заменена на большой экран, добавлена контурная подсветка интерьера, а также установлена современная информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем. При этом моторная гамма модели осталась без изменений.Новая версия Changan CS95 уже доступна у дилеров бренда в Китае по цене от 1 млн 616 тысяч рублей до 2 млн 83 тысяч по текущему курсу валют.