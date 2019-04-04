Саша Черно опять попрекает Иосифа Оганесяна насчет работы
Александра Черно в очередной раз попрекнула любимого мужа Иосифа Оганесяна работой.
Отметим, что в этот раз Иосиф не стал больше молчать и поругался с супругой, указав ей на то, что она постоянно давит на него.
Не секрет, что многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» уже давно привыкли к тому, что в эпатажном семействе Черно и Оганесяна весьма редко бывает тихо. Практически каждый день влюбленные что-то выясняют, скандалят, а временами даже дерутся.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Александра опять попрекает Иосифа насчет работы. Впрочем, на этом брюнетка не остановилась. Также Черно подчеркнула, что Оганесян постоянно врет, и не только ей, но и коллективу.
По словам Саши, Иосиф попросту не ценит ее, поэтому очень часто выставляет в некрасивом свете перед другими участниками «Дома-2». В свою очередь Оганесян тоже не стал отмалчиваться и заявил, что устал от постоянных упреков жены.
Не так давно Иосиф даже опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявил, что так дальше продолжать не может. Сейчас сложно сказать, на что именно намекал Оганесян, однако многие интернет-пользователи предполагают, что молодой человек всерьез задумался о разводе, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, тема развода в семействе Черно и Оганесяна поднимается уже не впервой. Правда во всех предыдущих случаях о расставании начинала говорить Александра.
Отметим, что в этот раз Иосиф не стал больше молчать и поругался с супругой, указав ей на то, что она постоянно давит на него.
Не секрет, что многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» уже давно привыкли к тому, что в эпатажном семействе Черно и Оганесяна весьма редко бывает тихо. Практически каждый день влюбленные что-то выясняют, скандалят, а временами даже дерутся.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Александра опять попрекает Иосифа насчет работы. Впрочем, на этом брюнетка не остановилась. Также Черно подчеркнула, что Оганесян постоянно врет, и не только ей, но и коллективу.
По словам Саши, Иосиф попросту не ценит ее, поэтому очень часто выставляет в некрасивом свете перед другими участниками «Дома-2». В свою очередь Оганесян тоже не стал отмалчиваться и заявил, что устал от постоянных упреков жены.
Не так давно Иосиф даже опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявил, что так дальше продолжать не может. Сейчас сложно сказать, на что именно намекал Оганесян, однако многие интернет-пользователи предполагают, что молодой человек всерьез задумался о разводе, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, тема развода в семействе Черно и Оганесяна поднимается уже не впервой. Правда во всех предыдущих случаях о расставании начинала говорить Александра.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11