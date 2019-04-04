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В Сети появилось видео одного из последних выступлений Алексея Булдакова

В Сеть было выложено видео с одним из последних выступлений Алексея Булдакова. Известный актер скончался 3-го апреля из-за тромбоэмболии.
В Сети появилось видео одного из последних выступлений Алексея Булдакова

Видео размещено телеканалом «Рен-ТВ». На нем актер произносит свой известный тост из фильма «Особенности национальной рыбалки». «Ну, за рыбалку», - говорит на видеозаписи Алексей Булдаков. Фильм вошел в классику русского кино и зрители быстро разобрали его на цитаты. В частности, эту известную фразу до сих пор можно услышать на застольях совершенно разных компаний.

В интернете уже тысячи пользователей высказали свое сожаление в связи с произошедшим событием. Многие поблагодарили «Михалыча» за «службу». Актер был удостоен высоких званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.

Проведенное вскрытие тела Алексея Булдакова подтвердило предполагаемую причину смерти. Действительно, виною всему – оторвавшийся тромб. Прощание с артистом пройдет в Доме кино в это воскресенье, 7 апреля.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:05

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