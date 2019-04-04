Ученые рассказали об эффективной диете при кровоточивости десен





Гингивит и других заболеваний, которые связаны с воспалением десен, можно избежать, удалив из рациона вредные вещества. В ходе проведенного эксперимента группа людей перешла на диету, которая имеет много антиоксидантов, омега -3 жирных кислот, витаминов и почти полностью лишена сахара и животных жиров. Вторая контрольная группа продолжала питаться по привычному режиму. Результат был весьма впечатляющий. Так, за 6 месяцев удалось улучшить состояние десен у испытуемой группы на 20 процентов. Кроме этого, удалось уменьшить частоту кровотечений на 15 процентов и сократить площадь воспаления на 13 процентов. Подопытные потеряли в среднем 1,5 килограмма веса и простимулировали работу сердечно-сосудистой системы.Результаты исследования подтверждают, что диета для людей, которые страдают заболеваниями ротовой полости, решит не только основную проблему, но и улучшит общее состояние организма. По мнению ученых, это связано с повышением доли витамина D, который позитивно воздействует на организм человека.