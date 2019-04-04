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Ученые рассказали об эффективной диете при кровоточивости десен

Йохан Вёльбер, который является ученым из университета Фрайбурга, заявил, что проведенные эксперименты подтвердили лечебные свойства оптимальной диеты. Было доказано, что избавится от гингивита и улучшить свое здоровье можно благодаря правильному питанию.
Ученые рассказали об эффективной диете при кровоточивости десен

Гингивит и других заболеваний, которые связаны с воспалением десен, можно избежать, удалив из рациона вредные вещества. В ходе проведенного эксперимента группа людей перешла на диету, которая имеет много антиоксидантов, омега -3 жирных кислот, витаминов и почти полностью лишена сахара и животных жиров. Вторая контрольная группа продолжала питаться по привычному режиму. Результат был весьма впечатляющий. Так, за 6 месяцев удалось улучшить состояние десен у испытуемой группы на 20 процентов. Кроме этого, удалось уменьшить частоту кровотечений на 15 процентов и сократить площадь воспаления на 13 процентов. Подопытные потеряли в среднем 1,5 килограмма веса и простимулировали работу сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования подтверждают, что диета для людей, которые страдают заболеваниями ротовой полости, решит не только основную проблему, но и улучшит общее состояние организма. По мнению ученых, это связано с повышением доли витамина D, который позитивно воздействует на организм человека.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:28

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