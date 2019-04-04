Татьяна Руднева: Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в московском Доме кино 7 апреля





У артиста наблюдалась ишемическая болезнь. Уже до конца этой недели его тело собираются доставить на территорию Российской Федерации. Татьяна Руднева, являющаяся подругой актёра, предполагает, что с усопшим попрощаются 7 апреля в стенах московского Дома кино. Она отмечает, что в настоящее время представители посольства решают вопрос, касающийся возвращения тела знаменитости в РФ. Близкие артиста на сегодняшний день оформляют всю необходимую документацию.Булдаков родился в Алтайском крае ещё в 1951 году. Через некоторое время он со своей семьёй переехал на территорию Казахстана. Актёр в 1969 году закончил обучение в театральной студии. Свою популярность Булдаков приобрел, когда снялся в ленте под названием «Особенности национальной охоты».