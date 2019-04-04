Ученые: Регулярное употребление кофе повышает риск развития рака легких
Американские онкологи заявили о том, что регулярное употребление кофе повышает риск развития рака легких. По их словам, даже пара чашек в день этого горячего напитка оказывает негативное влияние на здоровье людей.
Об этом рассказал один из участников ежегодной встречи Американской ассоциации исследователей рака, она прошла 31 марта. Онколог Жу Цзинцзин из штата Теннесси и его команда смогли обобщить данные нескольких крупных исследований, изучавших причины формирования и развития рака легких. Всего было проанализировано более миллиона человек и у 20,5 тысячи из них обнаружили эту форму заболевания.
Онколог рассказал о том, что его группе было сложно выделить и разделить друг с другом два фактора, влияющих на развития рака легких – курение и употребление кофе. Ученые отмечают, очень часто люди смешивают их, поэтому существовал риск неправильной интерпретации результатов. Несмотря на это, онкологам удалось установить, что регулярно употребляющие кофе курильщики имеют увеличенный на 41% шанс получить рак легких, а у некурящих любителей этого напитка показатель составил 37%. Подобные результаты удивили даже самих специалистов.
Жу Цзинцзин отметил, кофе без кофеина неожиданно оказалось более опасным, чем традиционный вариант напитка. Американские онкологи не нашли в данном вопросе взаимосвязи между возрастом, полом, национальностью и уровнем дохода, результаты всех этих групп были схожими.
Об этом рассказал один из участников ежегодной встречи Американской ассоциации исследователей рака, она прошла 31 марта. Онколог Жу Цзинцзин из штата Теннесси и его команда смогли обобщить данные нескольких крупных исследований, изучавших причины формирования и развития рака легких. Всего было проанализировано более миллиона человек и у 20,5 тысячи из них обнаружили эту форму заболевания.
Онколог рассказал о том, что его группе было сложно выделить и разделить друг с другом два фактора, влияющих на развития рака легких – курение и употребление кофе. Ученые отмечают, очень часто люди смешивают их, поэтому существовал риск неправильной интерпретации результатов. Несмотря на это, онкологам удалось установить, что регулярно употребляющие кофе курильщики имеют увеличенный на 41% шанс получить рак легких, а у некурящих любителей этого напитка показатель составил 37%. Подобные результаты удивили даже самих специалистов.
Жу Цзинцзин отметил, кофе без кофеина неожиданно оказалось более опасным, чем традиционный вариант напитка. Американские онкологи не нашли в данном вопросе взаимосвязи между возрастом, полом, национальностью и уровнем дохода, результаты всех этих групп были схожими.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:56