Ученые: Регулярное употребление кофе повышает риск развития рака легких





Об этом рассказал один из участников ежегодной встречи Американской ассоциации исследователей рака, она прошла 31 марта. Онколог Жу Цзинцзин из штата Теннесси и его команда смогли обобщить данные нескольких крупных исследований, изучавших причины формирования и развития рака легких. Всего было проанализировано более миллиона человек и у 20,5 тысячи из них обнаружили эту форму заболевания.Онколог рассказал о том, что его группе было сложно выделить и разделить друг с другом два фактора, влияющих на развития рака легких – курение и употребление кофе. Ученые отмечают, очень часто люди смешивают их, поэтому существовал риск неправильной интерпретации результатов. Несмотря на это, онкологам удалось установить, что регулярно употребляющие кофе курильщики имеют увеличенный на 41% шанс получить рак легких, а у некурящих любителей этого напитка показатель составил 37%. Подобные результаты удивили даже самих специалистов.Жу Цзинцзин отметил, кофе без кофеина неожиданно оказалось более опасным, чем традиционный вариант напитка. Американские онкологи не нашли в данном вопросе взаимосвязи между возрастом, полом, национальностью и уровнем дохода, результаты всех этих групп были схожими.