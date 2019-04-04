Татьяна Маршова: Незадолго до смерти Алексей Булдаков жаловался на головные боли и повышенное давление





Известно, что актер скоропостижно скончался 3 апреля в Монголии. Он периодически жаловался на головные боли, повышенное артериальное давление. Но врачи установили, что причиной смерти стал отрыв тромба от стенки сосуда.26 марта он отметил свой день рождения. «Алексей Иванович был весел, как всегда. На здоровье не жаловался, шутил», - рассказывает Татьяна Маршова.Актеру было 69 лет. Поклонникам особенно полюбились его роли в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». В ближайшие дни Булдаков должен был выступить со спектаклями и провести творческие вечера, а в ноябре планировался большой тур по городам Германии, билеты на который начали продавать за год до предполагаемого события.