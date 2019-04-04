Брат Алексея Булдакова Леонид предчувствовал смерть актера





Как известно, причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб. По словам его брата Леонида, актер собирался приехать на свою родину в Ошель, но ему так и не удалось этого сделать. Леонид Булдаков сожалеет, что не сможет приехать на похороны брата, поскольку уже несколько дней ему нездоровится. Он говорит, что плохое предчувствие не давало ему покоя, видимо родственная кровь предупреждала о приближающейся беде. Последний раз они разговаривали по телефону в день рождения Алексея. Тогда актер еще собирался проведать свой отчий край, однако судьба распорядилась иначе.Булдаков Алексей Иванович родился 26 марта 1951 года на Алтае, после чего вместе с семьей переехал в Казахстан, но в 1993 году снова вернулся на родину и поселился в Москве. Сначала актер работал в театрах, а позже начал сниматься в кино. Пожалуй, самым известным фильмом с его участием, несомненно, является «Особенности национальной охоты», в котором он играл генерала Российской армии.Информации о дате проведения похорон пока нет.