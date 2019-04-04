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Вдова Алексея Булдакова Людмила будет делить его наследство с внебрачным сыном актера Иваном

Алексей Булдаков умер во время гастролей в Монголии. Пока близкие и друзья переживают горе, общественность уже волнует, кто получит наследство актера. Последнее придется делить вдове артиста Людмиле с его внебрачным сыном Иваном.
Вдова Алексея Булдакова Людмила будет делить его наследство с внебрачным сыном актера Иваном

Алексей Булдаков, полюбившийся миллионам российских зрителей благодаря роли генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», скончался в Улан-Баторе из-за оторвавшегося тромба. Многих волнует, кто же унаследует имущество «того самого Михалыча». Артист жил в Москве в квартире супруги и имел собственный загородный дом.

Актер был женат дважды: первый брачный союз у него был с Людмилой Кормухиной, которая ушла из жизни несколько лет назад. Второй раз звезда кранов заключил брак в 1993 году с директором магазина обуви Людмилой Андреевной. Ни одна из избранниц не смогла подарить Булдакову наследника.

Вероятно, что права на наследство знаменитости может предъявить сын народного артиста РФ – Иван. Он родился после короткого романа актера в 1988-м, когда Булдаков жил в Минске. Семью влюбленные не создали, но Алексей Иванович усыновил сына и старался помогать ему. Сейчас 31-летний Иван давно живет на Мальте с матерью.
Вдова Алексея Булдакова Людмила будет делить его наследство с внебрачным сыном актера Иваном

По словам специалиста по семейному праву, Андрея Сарычева, наследник звезды и его вдова – наследники первой очереди. Избранница получит половину нажитого в браке с актером, а оставшееся в равных долях может быть распределено между сыном и второй супругой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:20

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