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В Сети появились фото нового Porsche 911 Turbo Cabrio

В Сети появились фото новой версии 911 Turbo Cabrio автокомпании Porsche. Транспортное средство покрыто небольшим количеством камуфляжа.
В Сети появились фото нового Porsche 911 Turbo Cabrio

Наличие на авто черной маскировки не позволяет полностью рассмотреть дизайн бамперов машины. Новое транспортное средство, как и прочие турбо-версии нового 911, оснащается планкой, соединяющей задние фонари. Номерной знак сместят к нижней части бампера, поближе к выхлопным трубам. Авто получило шестицилиндровый силовой агрегат на 600 лошадиных сил. В транспортном средстве используется полный привод.

Передняя часть тестового прототипа имеет немного камуфляжного покрытия. Между тем, на линзах имеется тонкая прозрачная пленка, сделанная из фольги. Это может быть простой дополнительной защитой от погодных условий.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:32

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