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Вдову Станислава Говорухина госпитализировали в Москве из-за повышенного давления и переживаний по поводу раздела имущества актера

В Москве вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне стало плохо, у нее поднялось давление. Прибывшие на место врачи оказали 71-летней женщине первую помощь, а затем госпитализировали ее для проведения наблюдений.
Вдову Станислава Говорухина госпитализировали в Москве из-за повышенного давления и переживаний по поводу раздела имущества актера

3 апреля вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне стало плохо, у нее поднялось давление и начала кружиться голова. 71-летняя женщина сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у нее повышенное артериальное давление, сделали ей несколько уколов и попытались ее успокоить. По словам сотрудников скорой помощи, Галина Говорухина была очень раздосадована, что и привело к ухудшению самочувствия. Врачи приняли решение о госпитализации, они захотели проследить за динамикой самочувствия 71-летней женщины, а также провести небольшой оздоровительный курс.

Возможно, вдова Станислава Говорухина почувствовала себя нехорошо из-за судебного заседания, которое проходило именно 3 апреля. В нем к Галине Борисовне были выдвинуты требования по разделу имущества погибшего артиста. На наследство Станислава Говорухина претендует Анастасия Мартцинковска и ее 14-летний сын. По словам артистки, этого ребенка она родила от супруга Галины Борисовны. Анастасия Мартцинковска уже подала исковое заявление о признании факта отцовства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:56

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