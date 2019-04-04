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Ученые обнаружили древние гробницы времен первых фараонов

Ученые из Чехии и Египта, проводя совместный проект, обнаружили гробницы, в которых, предположительно, хоронили еще первых фараонов. Об этом сообщается на официальном сайте чешского Института египтологии.
Ученые обнаружили древние гробницы времен первых фараонов

Гробницу обнаружили в Саккаре, одном из самых древних мест захоронений Египта. Там располагали усыпальницы фараонов и их приближенных, начиная со времен третьей династии Египетского Царства и до эпохи правления эллинов. Там покоится знаменитый Джосер, которого считают первым архитектором ступенчатой пирамиды, а также Джедкара-Исеси, осуществивший первые религиозные реформы.

Благодаря этим раскопкам египтологам наконец удалось разгадать одну из тайн того времени – имя супруги Джедкара. Несмотря на то, что найденная усыпальница была опустошена грабителями еще в древности, ученым удалось найти фрески и другие артефакты, которые были в хорошем состоянии. Здесь исследователи нашли колонну, которая раскрыла загадку одной из пирамид на территории этого погребального комплекса. Она оказалась гробницей королевы Сетибхор, супруги Джедкара. Ее гробница также была опустошена грабителями, не была до сих пор найдена даже мумия царицы.

На данный момент исследования продолжаются. Ученые предполагают найти больше подтверждений существования правительницы и пролить свет на события того времени.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:13

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