В Сети появились первые снимки нового BMW X5 M
В интернете появились первые снимки нового BMW X5 M, который вскоре выйдет на рынок. Приблизительная стоимость машины составит не менее шести миллионов рублей.
Изучив последние изображения и сведения от инсайдеров, эксперты пришли к выводу, что новинка выйдет с модернизированной радиаторной решеткой с десятью двойными перекладинами. В бампере появится массивная решетка для более оперативной работы системы охлаждения двигателя и тормозного механизма. Также модель порадует клиентов декоративными фрагментами из углепластикового волокна. Изменится и зеркало заднего вида соответственно со стилистикой M-Power.
Под капотом BMW X5 может функционировать 4,4-литровый агрегат, умеющий развивать 600 лошадиных сил. Баварский разработчик, вероятно, выпустит и более усиленную версию с форсированным двигателем и снятием ограничения скорости. Точное время официальной презентации автомобиля остается неизвестным. Ориентировочно она состоится до конца года.
Изучив последние изображения и сведения от инсайдеров, эксперты пришли к выводу, что новинка выйдет с модернизированной радиаторной решеткой с десятью двойными перекладинами. В бампере появится массивная решетка для более оперативной работы системы охлаждения двигателя и тормозного механизма. Также модель порадует клиентов декоративными фрагментами из углепластикового волокна. Изменится и зеркало заднего вида соответственно со стилистикой M-Power.
Под капотом BMW X5 может функционировать 4,4-литровый агрегат, умеющий развивать 600 лошадиных сил. Баварский разработчик, вероятно, выпустит и более усиленную версию с форсированным двигателем и снятием ограничения скорости. Точное время официальной презентации автомобиля остается неизвестным. Ориентировочно она состоится до конца года.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:04