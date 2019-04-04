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Диетологи предложили добавить в потребительскую корзину россиян витамины

Диетологи федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи планируют утвердить в 2021 году введение витаминов и минеральных комплексов в потребительскую корзину россиян. Этот вопрос решается уже сейчас в рамках рабочей группы Минтруда и соцзащиты России.
Диетологи предложили добавить в потребительскую корзину россиян витамины

Добавление полезных элементов в рацион россиян необходимо, поскольку, согласно исследованиям, население испытывает значительный недостаток в них. Особенно людям не хватает витаминов группы В, кальция и витамина D. Добавление этих элементов способно укрепить иммунитет населения и уменьшить заболеваемость в стране, что в свою очередь улучшит качество жизни.

Согласно проведенным расчетам, затраты на потребительскую корзину в России вырастут на 604,8 рубля, что приведет к увеличению прожиточного минимума на 6 процентов. Эти данные были получены с учетом того, что витамины будут приниматься три месяца в год.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:48

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