Диетологи предложили добавить в потребительскую корзину россиян витамины





Добавление полезных элементов в рацион россиян необходимо, поскольку, согласно исследованиям, население испытывает значительный недостаток в них. Особенно людям не хватает витаминов группы В, кальция и витамина D. Добавление этих элементов способно укрепить иммунитет населения и уменьшить заболеваемость в стране, что в свою очередь улучшит качество жизни.Согласно проведенным расчетам, затраты на потребительскую корзину в России вырастут на 604,8 рубля, что приведет к увеличению прожиточного минимума на 6 процентов. Эти данные были получены с учетом того, что витамины будут приниматься три месяца в год.