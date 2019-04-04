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Голикова: Материнский капитал могут начать давать уже за первого ребенка

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в программе «60 минут», где высказала свое мнение относительно проблем рождаемости. По ее словам, материнский капитал могут начать выдавать уже за первого ребенка, такой вопрос рассматривается правительством.
Голикова: Материнский капитал могут начать давать уже за первого ребенка

Татьяна Голикова отметила, сейчас в России заметна тенденция по повышению среднего возраста рождения первого ребенка. В 2000 году 60% россиянок впервые становились матерями до 25 лет, а сейчас этот показатель снизился на 45%. По словам вице-премьера РФ, это лишь один из негативных примеров, но подобные тенденции заметны и в смежных направлениях. Поэтому правительство активно рассматривает вопрос стимулирования рождаемости, анализирует разные варианты и подходы.

Ведущая программы «60 минут» поинтересовалась у Татьяны Голиковой, возможен ли вариант выдачи материнского капитала уже за первого ребенка. Вице-премьер РФ отметила, такие идеи существуют, но к ним нужно относиться очень серьезно. Такая политика в сфере увеличения рождаемости будет стоить государству очень дорого, но, признается Татьяна Голикова, другого пути у правительства нет. Таким образом, констатировала чиновник, такое решение действительно может быть принято.

Напомним, сейчас россияне получают 453 тысячи рублей за рождение второго ребенка либо усыновление. С 2020 года эта сумма возрастет до 470 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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