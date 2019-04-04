В России появились три новые модификации Audi версии Premium





В данных авто использовались другие решения в интерьере и применялся более широкий перечень современного оснащения. A3 Premium предлагается с дополнительным оборудованием. Речь идёт о климат-контроле, датчиках света/дождя, помощнике для парковки, спортивном кожаном рулевом колесе с несколькими функциями. Модель наделили хромированной отделкой боковых окон. Корпус авто получил расцветку «металлик». Версия A4 Premium обладает автоматической регулировкой водительского сидения, кожаным рулём с обогревом. В салоне авто используют комбинированную обивку кресел. Зеркало заднего вида обладает функцией автоматического затемнения. Версия A4 Premium S получила расширенный набор элементов, а также оснащения.A5 Premium обладает электрической регулировкой водительского/переднего пассажирского сиденья, климат-контролем, комбинированной обшивкой задних сидений, обогревом руля. Транспортные средства с апреля этого года являются доступными для приобретения у официальных дилеров на территории РФ.