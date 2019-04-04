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В России появились три новые модификации Audi версии Premium

В России начались реализации трёх моделей бренда Audi модификации Premium. Речь идёт о версиях A3, A4, а также A5 Sportback.
В России появились три новые модификации Audi версии Premium

В данных авто использовались другие решения в интерьере и применялся более широкий перечень современного оснащения. A3 Premium предлагается с дополнительным оборудованием. Речь идёт о климат-контроле, датчиках света/дождя, помощнике для парковки, спортивном кожаном рулевом колесе с несколькими функциями. Модель наделили хромированной отделкой боковых окон. Корпус авто получил расцветку «металлик». Версия A4 Premium обладает автоматической регулировкой водительского сидения, кожаным рулём с обогревом. В салоне авто используют комбинированную обивку кресел. Зеркало заднего вида обладает функцией автоматического затемнения. Версия A4 Premium S получила расширенный набор элементов, а также оснащения.

A5 Premium обладает электрической регулировкой водительского/переднего пассажирского сиденья, климат-контролем, комбинированной обшивкой задних сидений, обогревом руля. Транспортные средства с апреля этого года являются доступными для приобретения у официальных дилеров на территории РФ.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:39

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