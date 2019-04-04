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Тело актера Алексея Булдакова отправили из Улан-Батора в Москву

Известный советский и российский актер Алексей Булдаков умер в своем гостиничном номере в Улан-Баторе. Тело артиста уже отправлено из Монголии в Россию, где в скором времени пройдет прощание с деятелем искусства.
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Улан-Батора в Москву

Актер неожиданно скончался в своем номере в гостинице в Улан-Баторе, куда он приехал отпраздновать день рождения друга. Артист уже собирался покидать столицу Монголии и приобрел билеты на самолет в Москву. Актер собрал вещи и вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта. Приехавший по вызову водитель долгое время стоял у входа в гостиницу, но так и не дождался клиента. Он обратился за помощью к администратору заведения и рассказал, в чем дело. Сотрудник отеля поднялся в номер актера и обнаружил его там мертвым.

Представитель дипмиссии РФ в Монголии сообщил о том, что смерть Алексея Булдакова наступила вследствие острой сердечной недостаточности, проявившейся на фоне ишемической болезни сердца, от которой артист страдал в последнее время. Тело актера уже отправили из Улан-Батора в Москву.

Церемония прощания с заслуженным советским и российским артистом состоится в Доме кино. Дата и время будут объявлены в ближайшее время. Попрощаться с Алексеем Булдаковым сможет любой желающий.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:14

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