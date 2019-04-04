Тело актера Алексея Булдакова отправили из Улан-Батора в Москву





Актер неожиданно скончался в своем номере в гостинице в Улан-Баторе, куда он приехал отпраздновать день рождения друга. Артист уже собирался покидать столицу Монголии и приобрел билеты на самолет в Москву. Актер собрал вещи и вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта. Приехавший по вызову водитель долгое время стоял у входа в гостиницу, но так и не дождался клиента. Он обратился за помощью к администратору заведения и рассказал, в чем дело. Сотрудник отеля поднялся в номер актера и обнаружил его там мертвым.Представитель дипмиссии РФ в Монголии сообщил о том, что смерть Алексея Булдакова наступила вследствие острой сердечной недостаточности, проявившейся на фоне ишемической болезни сердца, от которой артист страдал в последнее время. Тело актера уже отправили из Улан-Батора в Москву.Церемония прощания с заслуженным советским и российским артистом состоится в Доме кино. Дата и время будут объявлены в ближайшее время. Попрощаться с Алексеем Булдаковым сможет любой желающий.