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Ученые: Оральный секс влияет на снижение риска потери плода у женщин

Недавнее исследование показало, что постоянный оральный секс способен влиять на сокращение частоты потери плода у женщин. Так считают голландские ученые.
Ученые: Оральный секс влияет на снижение риска потери плода у женщин

Группа специалистов Медицинского центра Лейденского университета заявила, что так называемая «слепая точка» по отношению к повторному выкидышу может быть связана с тем, что многие исследования в сфере иммунологии основаны на иммунной материнской системе. Отцовские факторы изучены не столь положительно, хотя все имеющиеся эксперименты продемонстрировали способность сперматозоидов мужчин воздействовать на иммунитет рожениц как до зачатия, так и после него.

Недавно голландские ученые провели опыт с участием 97 женщин, испытывавших три последовательных и необъяснимых выкидыша. Потом эксперты сравнили их данные с данными девушек другой группы, у представительниц которой рецедивы не прекращались. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, не «страдавшие» потерей плода, чаще иных занимались оральным сексом.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:22

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