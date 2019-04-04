Ученые: Оральный секс влияет на снижение риска потери плода у женщин
Недавнее исследование показало, что постоянный оральный секс способен влиять на сокращение частоты потери плода у женщин. Так считают голландские ученые.
Группа специалистов Медицинского центра Лейденского университета заявила, что так называемая «слепая точка» по отношению к повторному выкидышу может быть связана с тем, что многие исследования в сфере иммунологии основаны на иммунной материнской системе. Отцовские факторы изучены не столь положительно, хотя все имеющиеся эксперименты продемонстрировали способность сперматозоидов мужчин воздействовать на иммунитет рожениц как до зачатия, так и после него.
Недавно голландские ученые провели опыт с участием 97 женщин, испытывавших три последовательных и необъяснимых выкидыша. Потом эксперты сравнили их данные с данными девушек другой группы, у представительниц которой рецедивы не прекращались. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, не «страдавшие» потерей плода, чаще иных занимались оральным сексом.
Группа специалистов Медицинского центра Лейденского университета заявила, что так называемая «слепая точка» по отношению к повторному выкидышу может быть связана с тем, что многие исследования в сфере иммунологии основаны на иммунной материнской системе. Отцовские факторы изучены не столь положительно, хотя все имеющиеся эксперименты продемонстрировали способность сперматозоидов мужчин воздействовать на иммунитет рожениц как до зачатия, так и после него.
Недавно голландские ученые провели опыт с участием 97 женщин, испытывавших три последовательных и необъяснимых выкидыша. Потом эксперты сравнили их данные с данными девушек другой группы, у представительниц которой рецедивы не прекращались. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, не «страдавшие» потерей плода, чаще иных занимались оральным сексом.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:22