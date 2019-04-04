Ученые: Оральный секс влияет на снижение риска потери плода у женщин





Группа специалистов Медицинского центра Лейденского университета заявила, что так называемая «слепая точка» по отношению к повторному выкидышу может быть связана с тем, что многие исследования в сфере иммунологии основаны на иммунной материнской системе. Отцовские факторы изучены не столь положительно, хотя все имеющиеся эксперименты продемонстрировали способность сперматозоидов мужчин воздействовать на иммунитет рожениц как до зачатия, так и после него.Недавно голландские ученые провели опыт с участием 97 женщин, испытывавших три последовательных и необъяснимых выкидыша. Потом эксперты сравнили их данные с данными девушек другой группы, у представительниц которой рецедивы не прекращались. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, не «страдавшие» потерей плода, чаще иных занимались оральным сексом.