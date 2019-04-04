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Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до официального анонса

Рекламу «спортивных AirPods» компании Apple опубликовали в интернете до анонса. Билборды с изображением новых неанонсированных беспроводных наушников под названием Powerbeats Pro были замечены в Лос-Анджелесе.
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до официального анонса

Под изображением написано «Полностью беспроводные». Там также имеется логотип компании Beats. По словам некоторых источников, наушники анонсируют уже в скором времени. В конце марта текущего года в Сети опубликовали первые изображения новинки в фирменном чехле, непосредственно с аккумуляторной батареей в коде iOS 12.2. Основным отличием новых «яблочных» наушников будет спортивный дизайн. Версия Powerbeats Pro обладает мягкими наконечниками-затычками различного диаметра, вследствие чего девайс плотно сидит в ухе. Наушники обладают наружными креплениями.

По мнению экспертов, новая версия будет функционировать на чипе H1. Он был установлен в модели AirPods второй генерации.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:48

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