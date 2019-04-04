Ученые нашли источник мощнейших вспышек во Вселенной





Ученые отмечают, впервые подобное явление было обнаружено в 1967 году американским спутником Vela-4A. С тех пор специалисты во всем мире неоднократно предпринимали попытки понять и описать процесс выделения энергии и вспышек света при гибели звезд. Группа ученых из Института физико-химических исследований в Японии решила попробовать частично изучить данный вопрос. Для этого они построили математическую модель процесса гибели звезды.Японские ученые отмечают, на данном этапе наука не может понять природу подобных явлений, поэтому ими была предпринята попытка описать сам процесс, а не его причины. Они узнали, что самые яркие вспышки при гибели звезды происходят внутри нее, а не снаружи. Эти процессы возникают в тот момент, когда узкий пучок плазмы начинает расширяться. Температура в данном случае отыгрывают немаловажную роль, именно она влияет на яркость гамма-вспышки. Также ученые узнали, что сила выброса зависит и от того, на какую часть спектра приходится пик излучения.Специалисты отметили, им еще предстоит установить причины всех этих процессов, но теперь они знают некоторые особенности их протекания. Это приблизило их к понимаю того, как гибнущие звезды уничтожают самих себя и превращаются в черные дыры.