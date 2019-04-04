Лия Ахеджакова призвала общественность прекратить травлю Алексея Панина за его нелюбовь к России

Ранее Панин разозлил публику, когда назвал жителей России «злобными уродцами», которые ненавидят все вокруг. Он вспомнил, как после смерти Натальи Крачковской люди принялись обсуждать подробности личной жизни актрисы, а не выражать соболезнования ее близким и родственникам. Не все согласились с актером, осудив его за резкость в словах.На сторону Панина встала Ахеджакова. Она требует прекратить нападки на него, заявив, что у критиков еще будут жизненные моменты, когда им захочется обругать кого-то, показаться несправедливым и обрушиться на кого-то с негодующими словами, но в этом случае призвала не трогать артиста, за что Панин позже высказал ей слова благодарности за ее поступок.Иногда Ахеджакова осуждает артистов, которые ведут себя неправильно. Например, до этого она обвинила Максима Галкина в плохом уважении к самой себе. Юморист в одном из своих номеров спародировал актрису, как ей показалось, неуважительно, раскритиковав ее гражданскую позицию. По мнению Ахеджаковой, муж Аллы Пугачевой не обязан пользоваться ее именем, дабы смешить людей и смеяться с ее серьезных жизненных взглядов.