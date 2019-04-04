Евгения Брик: «У нас с мужем Валерием Тодоровским не было свадьбы»
Актриса Евгения Брик и режиссер Валерий Тодоровский счастливы в браке уже 13 лет. Немногие знают, что у супругов не было никакой свадьбы, они просто расписались в ЗАГСе, а затем отпраздновали это событие в компании друг друга.
Евгения Брик отмечает, несмотря на то, что знает Валерия Тодоровского уже 19 лет, до сих пор считает его «своим идеальным выбором». Актриса и режиссер познакомились на кастинге фильма «Закон», куда еще молодая артистка пришла попытать удачу. Роль в картине она не получила, а вот стать возлюбленной Валерия Тодоровского у нее получилось, хоть изначально Евгения Брик и не имела подобных планов. Актриса признается, тогда режиссер состоял в браке и воспитывал двоих детей, но это не помешало зарождению их отношений. Первое время они их скрывали, но вскоре сам Валерий Тодоровский принял решение развестись с супругой и жениться снова, но уже на новой возлюбленной.
Актриса Евгения Брик вспоминает, у них вообще не было свадьбы. Все прошло очень скромно – сначала пара расписалась в ЗАГСе, а затем отпраздновала это событие в компании друг друга. Актриса рассказала, у ее матери ситуация была похожая: никакой свадьбы, белого платья и фаты. Теперь ее близкие шутят, что старшая сестра актрисы, которая скоро выходит замуж, должна отгулять за всех женщин их семьи.
Евгения Брик отмечает, несмотря на то, что знает Валерия Тодоровского уже 19 лет, до сих пор считает его «своим идеальным выбором». Актриса и режиссер познакомились на кастинге фильма «Закон», куда еще молодая артистка пришла попытать удачу. Роль в картине она не получила, а вот стать возлюбленной Валерия Тодоровского у нее получилось, хоть изначально Евгения Брик и не имела подобных планов. Актриса признается, тогда режиссер состоял в браке и воспитывал двоих детей, но это не помешало зарождению их отношений. Первое время они их скрывали, но вскоре сам Валерий Тодоровский принял решение развестись с супругой и жениться снова, но уже на новой возлюбленной.
Актриса Евгения Брик вспоминает, у них вообще не было свадьбы. Все прошло очень скромно – сначала пара расписалась в ЗАГСе, а затем отпраздновала это событие в компании друг друга. Актриса рассказала, у ее матери ситуация была похожая: никакой свадьбы, белого платья и фаты. Теперь ее близкие шутят, что старшая сестра актрисы, которая скоро выходит замуж, должна отгулять за всех женщин их семьи.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:39