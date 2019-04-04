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Евгения Брик: «У нас с мужем Валерием Тодоровским не было свадьбы»

Актриса Евгения Брик и режиссер Валерий Тодоровский счастливы в браке уже 13 лет. Немногие знают, что у супругов не было никакой свадьбы, они просто расписались в ЗАГСе, а затем отпраздновали это событие в компании друг друга.
Евгения Брик: «У нас с мужем Валерием Тодоровским не было свадьбы»

Евгения Брик отмечает, несмотря на то, что знает Валерия Тодоровского уже 19 лет, до сих пор считает его «своим идеальным выбором». Актриса и режиссер познакомились на кастинге фильма «Закон», куда еще молодая артистка пришла попытать удачу. Роль в картине она не получила, а вот стать возлюбленной Валерия Тодоровского у нее получилось, хоть изначально Евгения Брик и не имела подобных планов. Актриса признается, тогда режиссер состоял в браке и воспитывал двоих детей, но это не помешало зарождению их отношений. Первое время они их скрывали, но вскоре сам Валерий Тодоровский принял решение развестись с супругой и жениться снова, но уже на новой возлюбленной.

Актриса Евгения Брик вспоминает, у них вообще не было свадьбы. Все прошло очень скромно – сначала пара расписалась в ЗАГСе, а затем отпраздновала это событие в компании друг друга. Актриса рассказала, у ее матери ситуация была похожая: никакой свадьбы, белого платья и фаты. Теперь ее близкие шутят, что старшая сестра актрисы, которая скоро выходит замуж, должна отгулять за всех женщин их семьи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:39

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