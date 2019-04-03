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Наргиз Закирова порадовала поклонников архивным детским фото

Певица Наргиз Закирова редко публикует личные кадры в Instagram, но недавно решила сделать исключение. Артистка порадовала поклонников архивным детским фото, где ей всего один год.
Наргиз Закирова порадовала поклонников архивным детским фото

В аккаунте популярной исполнительницы появился интересный и неожиданный снимок. На фото Наргиз Закирова запечатлена в годовалом возрасте, сидя на небольшой пластмассовой лошадке. В комментарии звезда призналась: в то время ее любимыми игрушками были пистолеты и лошадка. Артистка в очередной раз напомнила фанатам, что родилась не в том месте, так как ее забавы напоминали ковбойские утехи.

Закирова произвела неизгладимое впечатление своей редкой публикацией на преданных фанатов: «Наргиз, Вы даже в этом возрасте узнаваемы!», «Лапуличка», «Вы на этой фотографии похожи на своего внука Ноя», «Я подумала, что это Ной».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55

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