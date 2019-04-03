Наргиз Закирова порадовала поклонников архивным детским фото

В аккаунте популярной исполнительницы появился интересный и неожиданный снимок. На фото Наргиз Закирова запечатлена в годовалом возрасте, сидя на небольшой пластмассовой лошадке. В комментарии звезда призналась: в то время ее любимыми игрушками были пистолеты и лошадка. Артистка в очередной раз напомнила фанатам, что родилась не в том месте, так как ее забавы напоминали ковбойские утехи.Закирова произвела неизгладимое впечатление своей редкой публикацией на преданных фанатов: «Наргиз, Вы даже в этом возрасте узнаваемы!», «Лапуличка», «Вы на этой фотографии похожи на своего внука Ноя», «Я подумала, что это Ной».