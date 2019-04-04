В СССР разрабатывали автобус-внедорожник с 6 колесами ПАЗ-3201





Этот необычный автомобиль мог преодолевать практически любое бездорожье, грязь, снег и воду, для чего он и создавался. Автобус-внедорожник ПАЗ-3201 имел колесную базу грузовика ЗИЛ-157, а сверху на нее был поставлен кузов ЛАЗ. Такая необычная комбинация позволила автомобилю перевозить до 36 человек практически по любому типу дорог и не только. В СССР подобный функционал считали необходимым особенно для заснеженных окраин страны, где зимой лежит снег, а во все остальное время непроходима грязь. ПАЗ-3201 с 6 колесами решал множество проблем, поэтому было построено несколько опытных образцов и проведены первичные тесты.Автобус-внедорожник показал себя хорошо. Он был оборудован двигателем, генерирующим 110 лошадиных сил, что позволяло ему разгоняться всего до 80 км/ч, но большего от него и не требовалось. Главные его черты - надежность и способность передвигаться практически по любой поверхности. Несмотря на это, ПАЗ-3201 так и добрался до серийного производства. Точные причины неизвестны, одной из версий является отсутствие необходимых деталей и производственных мощностей.