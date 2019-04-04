АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

В СССР разрабатывали автобус-внедорожник с 6 колесами ПАЗ-3201

В СССР было разработано множество смелых и необычных проектов, вызывающих удивление даже в XXI веке. Одним из них был автобус-внедорожник с 6 колесами ПАЗ-3201, его прозвали «чудо-вездеход».
В СССР разрабатывали автобус-внедорожник с 6 колесами ПАЗ-3201

Этот необычный автомобиль мог преодолевать практически любое бездорожье, грязь, снег и воду, для чего он и создавался. Автобус-внедорожник ПАЗ-3201 имел колесную базу грузовика ЗИЛ-157, а сверху на нее был поставлен кузов ЛАЗ. Такая необычная комбинация позволила автомобилю перевозить до 36 человек практически по любому типу дорог и не только. В СССР подобный функционал считали необходимым особенно для заснеженных окраин страны, где зимой лежит снег, а во все остальное время непроходима грязь. ПАЗ-3201 с 6 колесами решал множество проблем, поэтому было построено несколько опытных образцов и проведены первичные тесты.

Автобус-внедорожник показал себя хорошо. Он был оборудован двигателем, генерирующим 110 лошадиных сил, что позволяло ему разгоняться всего до 80 км/ч, но большего от него и не требовалось. Главные его черты - надежность и способность передвигаться практически по любой поверхности. Несмотря на это, ПАЗ-3201 так и добрался до серийного производства. Точные причины неизвестны, одной из версий является отсутствие необходимых деталей и производственных мощностей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появились три новые
Продюсер Анна Крутова: Последний фильм
Ученые: Оральный секс влияет на
Тело актера Алексея Булдакова отправили
Ученые нашли источник мощнейших вспышек
Лия Ахеджакова призвала общественность
Реклама «спортивных AirPods» от Apple
Евгения Брик: «У нас с мужем Валерием
Американские ученые выяснили суть
В СССР разрабатывали
Компания GAC Motor привезет в Россию
Эксперты: Как открыть авто, если
Ученые: Витамин B12 сможет бороться с
Ученые: Мозг человека продолжает
Эксперты назвали 5 основных ошибок при
Google закрывает социальную сеть Google+
В США ученый рассказал о возможном
Минсельхоз США прекратит проводить
Джастин Бибер трогательно поздравил
Елена Яковлева в модном спортивном худи
Составлен список лучших скоростных
Сын легендарного Михаэля Шумахера
Наргиз Закирова порадовала поклонников
Анастасия Макеева рассказала
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с
Анастасия Заворотнюк встретила день
Екатерина Варнава рассказала о
В Париже госпитализировали Короля
Эксперты посоветовали 3 надежных авто
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в
Просмотреть все новости