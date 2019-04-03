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Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова

В интернете в последнее время очень активно ходят слухи, что Анастасия Тарасова дружит с родной сестрой Ольги Бузовой - Анной.

Как известно, Ольга Бузова была женой футболиста, как раз перед Настей.

Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова

И вот Бузова-младшая захотела объясниться и дала свой комментарий этим сплетням. Кстати, такие слухи, спровоцировала и сама Костенко, которая выложила недавно фото со своего дня рождения, где подписчики якобы могли заметить Анну Бузову.

Сперва сестра телеведущей никак не комментировала эту ситуацию, но теперь всё рассказала. У себя в Instagram она выложила несколько роликов, где опровергает то, что находится в дружбе с Анастасией.

Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова

В видео сестра Ольги просит фолловеров не распространять неправдоподобные данные касательно ее отношений.

Она отметила, что живет своей жизнью, занимается любимым и делом и любит своего мужчину. Также она подчеркнула, что общается с довольно узким кругом приятелей.

Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:32

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