Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова





Как известно, Ольга Бузова была женой футболиста, как раз перед Настей.И вот Бузова-младшая захотела объясниться и дала свой комментарий этим сплетням. Кстати, такие слухи, спровоцировала и сама Костенко, которая выложила недавно фото со своего дня рождения, где подписчики якобы могли заметить Анну Бузову.Сперва сестра телеведущей никак не комментировала эту ситуацию, но теперь всё рассказала. У себя в Instagram она выложила несколько роликов, где опровергает то, что находится в дружбе с Анастасией.В видео сестра Ольги просит фолловеров не распространять неправдоподобные данные касательно ее отношений.Она отметила, что живет своей жизнью, занимается любимым и делом и любит своего мужчину. Также она подчеркнула, что общается с довольно узким кругом приятелей.