Джастин Бибер трогательно поздравил маму с днем рождения
Знаменитый исполнитель Джастин Бибер решил трогательно поздравить маму Патрицию Линн Маллетт с днем рождения. Музыкант порадовал именинницу архивным фото в личном блоге Instagram.
Известный певец разместил в своем аккаунте совместный снимок с родительницей. В кадре Бибер запечатлен еще совсем маленьким на руках у Маллет. В комментарии к теплым словам поздравления артист добавил несколько строк из песни Dear Mama Тупака Шакура.
Поклонники поп-звезды восхитились редким снимком любимого певца и присоединились к поздравлениям. Большинство почитателей творчества Бибера оставили массу комплиментов в адрес артиста, восхищаясь им и его мамой.
Известный певец разместил в своем аккаунте совместный снимок с родительницей. В кадре Бибер запечатлен еще совсем маленьким на руках у Маллет. В комментарии к теплым словам поздравления артист добавил несколько строк из песни Dear Mama Тупака Шакура.
Поклонники поп-звезды восхитились редким снимком любимого певца и присоединились к поздравлениям. Большинство почитателей творчества Бибера оставили массу комплиментов в адрес артиста, восхищаясь им и его мамой.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00