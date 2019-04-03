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Джастин Бибер трогательно поздравил маму с днем рождения

Знаменитый исполнитель Джастин Бибер решил трогательно поздравить маму Патрицию Линн Маллетт с днем рождения. Музыкант порадовал именинницу архивным фото в личном блоге Instagram.
Джастин Бибер трогательно поздравил маму с днем рождения

Известный певец разместил в своем аккаунте совместный снимок с родительницей. В кадре Бибер запечатлен еще совсем маленьким на руках у Маллет. В комментарии к теплым словам поздравления артист добавил несколько строк из песни Dear Mama Тупака Шакура.

Поклонники поп-звезды восхитились редким снимком любимого певца и присоединились к поздравлениям. Большинство почитателей творчества Бибера оставили массу комплиментов в адрес артиста, восхищаясь им и его мамой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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