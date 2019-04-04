Американские ученые выяснили суть важности лица и тела при поиске партнера





Специалисты из Университета штата Орегон и Southwestern University в Техасе пригласили для участия в эксперименте 250 одиноких людей мужского и женского пола. Добровольцы должны были создать образ своего идеала. Каждому участнику был предоставлен список физических характеристик, таких как: улыбка, глаза, волосы, цвет лица, нос.Важное место занимал опрос, касающийся роста и телосложения. Участники эксперимента должны были выбрать наиболее важные черты своего идеального партнера. Затем добровольцев разделили на 2 группы для поиска любых отношений в каждой из них. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что представители сильного пола больше внимания обращали на лицо, а не параметры фигуры. Говоря о кратковременной связи, они предпочли тело. Женщины, в свою очередь, больше смотрели на лицо вне зависимости от желаемой длительности отношений.