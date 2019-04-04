Компания GAC Motor привезет в Россию девять моделей





Автопроизводитель GAC Motor станет хэдлайнером Петербургского международного автосалона, так как другие мировые бренды практически полностью проигнорировали это мероприятие. Китайская компания привезет в Россию девять моделей: кроссоверы GS8, GS4 и GS3, а также электрический GE3, седаны GA4 и GA8, а также минивэны GM8 и GM6. Семь из них уже были представлены во время Московского автосалона полтора года назад. Новинками станут только кроссовер GS5 и минивэн GM6, их российские автолюбители увидят впервые, а для последнего это станет европейским дебютом.С помощью такого крупного представительства компания GAC Motor собирается закрепиться на рынке России, ведь на него она возлагает большие надежды. Эксперты советуют посетителям Петербургского международного автосалона в первую очередь обратить внимание на такие модели бренда: минивэн GM8, кроссовер GS5 и флагманский внедорожник GS8. Эти новинки должны добраться до рынка РФ в ближайшее время, предположительно продажи начнутся в августе 2019.