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Компания GAC Motor привезет в Россию девять моделей

Китайская компания GAC Motor примет участие в Петербургском международном автосалоне. Бренд привезет в Россию сразу девять своих моделей, среди них: седаны, кроссоверы и минивэны.
Компания GAC Motor привезет в Россию девять моделей

Автопроизводитель GAC Motor станет хэдлайнером Петербургского международного автосалона, так как другие мировые бренды практически полностью проигнорировали это мероприятие. Китайская компания привезет в Россию девять моделей: кроссоверы GS8, GS4 и GS3, а также электрический GE3, седаны GA4 и GA8, а также минивэны GM8 и GM6. Семь из них уже были представлены во время Московского автосалона полтора года назад. Новинками станут только кроссовер GS5 и минивэн GM6, их российские автолюбители увидят впервые, а для последнего это станет европейским дебютом.

С помощью такого крупного представительства компания GAC Motor собирается закрепиться на рынке России, ведь на него она возлагает большие надежды. Эксперты советуют посетителям Петербургского международного автосалона в первую очередь обратить внимание на такие модели бренда: минивэн GM8, кроссовер GS5 и флагманский внедорожник GS8. Эти новинки должны добраться до рынка РФ в ближайшее время, предположительно продажи начнутся в августе 2019.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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