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Эксперты: Как открыть авто, если разрядился ключ-брелок

Российские эксперты рассказали владельцем автомобилей, как им действовать в ситуации, если их ключ-брелок разрядился. В таком случае поможет скрытый ключ аварийного доступа и специальные замки для него.
Эксперты: Как открыть авто, если разрядился ключ-брелок

Эксперты отмечают, в современном мире практически все владельцы автомобилей уже перешли на использование ключ-брелков. Это намного удобнее, быстрее и практичнее, но так происходит не всегда. Часто аккумулятор устройства разряжается в самый неподходящий момент, что лишает водителя не только возможности запустить двигатель, но и просто попасть в салон.

Специально для таких ситуаций практически все современные автопроизводители предусмотрели решение. Оно называется «ключ аварийного доступа». Он содержится в ключ-брелке и в обычном состоянии его не видно. Поэтому его необходимо достать, а затем придется искать замочную скважину, ведь она хорошо замаскирована и не бросается в глаза. Обычно ее располагают не на краю ручки, а где-то внизу, частично за ней, либо под специальной пластиковой или резиновой заглушкой, которую нужно будет снять. После этого аналогичную замочную скважину придется отыскать и в салоне автомобиля. Тут все сложнее и придется потрудиться, так как многие автопроизводителя спрятали ее в самых разных местах.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

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