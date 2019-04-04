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Ученые: Витамин B12 сможет бороться с болезнью Паркинсона

Зарубежный ученый провел новые исследования на основе витамина B12. Биофизик Ибан Убарретксен заявил, что знает как бороться с болезнью Паркинсона.
Ученые: Витамин B12 сможет бороться с болезнью Паркинсона

Ученый исследовал витамин B12 и выявил ингибиторы на его основе, которые можно использовать для разработки препаратов для борьбы с болезнью Паркинсона. Данное исследование было опубликовано в Cell Research.
Болезнь Паркинсона – это самое распространенное хроническое нейродегенеративное двигательное расстройство. К несчастью, оно поражает 1% мирового населения, старше 70-ти лет.
В 2004 году международная группа исследователей провела эксперимент и выяснила, что существует связь между одной мутацией фермента и больных с диагнозом. Проведенная специалистами работа показала, что 1 из активных форм B12 действует в роли ингибитора киназной активности LRRK2 в ткани мозга, а также культивируемых клетках. В результате предотвращается нейротоксичность LRRK2, которые имеют связь с болезнью Паркинсона.
Ибан Убарретксен утверждает, что проведенное исследование является огромным шагом вперед.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:00

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