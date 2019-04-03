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«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в Instagram рассказала об оскорблениях хейтеров в свой адрес

Популярная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина у себя в Instagram выложила публикацию, где пожаловалась на многочисленных хейтеров.

Именно о подписчиках, которые оставляют оскорбительные комментарии, именно и рассказала в соцсети жена Курбана Омарова.

«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в Instagram рассказала об оскорблениях хейтеров в свой адрес

Ксюша перечислила самые часто встречаемые претензии к своему поведению и внешности.

Оказалось, что недовольным подписчикам больше всего не дают покоя ее кривые губы, "не так сделанные брови", заработки супруга и её агрессивная манера отвечать критикам.
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в Instagram рассказала об оскорблениях хейтеров в свой адрес

В ироничной манере Бородина спрашивает у подписчиков, разве может обидеть переход на личности.

«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в Instagram рассказала об оскорблениях хейтеров в свой адрес

Ведущая "Дома-2" убеждена, что ее подписчики люди с многочисленными комплексами. Ибо, если ты гармоничен, то оскорблять других не будешь.

Публикацию Ксения заканчивает на примирительный ноте и желает всем мира и любви. Надо отметить, что многочисленные фолловеры поддержали Ксению Бородину. Они уверены, что ей просто многие завидуют.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:43

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