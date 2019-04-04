Эксперты назвали 5 основных ошибок при регулировке руля авто





В первую очередь необходимо регулировать не руль, а положение водительского сидения. Его нужно расположить так, чтобы спина плотно прилегала к спинке, бедра находились на подушке, а ноги при всем этом спокойно доставали до педалей. Эксперты отмечают, это первый шаг, только потом можно приступать к следующему этапу – регулировке руля.Одна из главных ошибок – это задирание рулевого колеса вверх. Это приведет к большему утомлению кистей, ведь они будут вынуждены находится под неестественным углом, что в последствии снизит качество вождения. Также это чревато при ДТП, ведь в таком случае подушка безопасности может попасть не в лицо водителя, а в его лоб, или еще выше. Следующий шаг – настройка вылета руля. Эксперты отмечают, в этом случае нужно занять правильную позицию, как описано в самом начале, а затем подтянуть к себе рулевое колесо до того момента, когда вытянутая вперед практически ровная рука сможет дотягивать до верхней точки круга.Распространенной ошибкой является буквально «налегание» и «нависание» на руль, это приводит к ухудшению контроля за автомобилем. Опасна и противоположная поза – расслабленная. В ней водитель теряет концентрацию и может заснуть.