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Эксперты назвали 5 основных ошибок при регулировке руля авто

Современные автомобили позволяют регулировать положение руля так, как это удобно водителям. Эксперты назвали 5 основных ошибок в этом вопросе, которые допускают даже опытные владельцы транспортных средств.
Эксперты назвали 5 основных ошибок при регулировке руля авто

В первую очередь необходимо регулировать не руль, а положение водительского сидения. Его нужно расположить так, чтобы спина плотно прилегала к спинке, бедра находились на подушке, а ноги при всем этом спокойно доставали до педалей. Эксперты отмечают, это первый шаг, только потом можно приступать к следующему этапу – регулировке руля.

Одна из главных ошибок – это задирание рулевого колеса вверх. Это приведет к большему утомлению кистей, ведь они будут вынуждены находится под неестественным углом, что в последствии снизит качество вождения. Также это чревато при ДТП, ведь в таком случае подушка безопасности может попасть не в лицо водителя, а в его лоб, или еще выше. Следующий шаг – настройка вылета руля. Эксперты отмечают, в этом случае нужно занять правильную позицию, как описано в самом начале, а затем подтянуть к себе рулевое колесо до того момента, когда вытянутая вперед практически ровная рука сможет дотягивать до верхней точки круга.

Распространенной ошибкой является буквально «налегание» и «нависание» на руль, это приводит к ухудшению контроля за автомобилем. Опасна и противоположная поза – расслабленная. В ней водитель теряет концентрацию и может заснуть.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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