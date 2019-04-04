Google закрывает социальную сеть Google+





На такую меру американская корпорация пошла после обнародования по ошибке в мировой Сети публичной информации 500 000 юзеров. Функционировавшая последние восемь лет соцсеть так и не получила ожидаемой популярности.IT-гигант отметил, что данная платформа не оправдала возложенных на нее ожиданий в плане роста числа пользователей, а все усилия команды разработчиков не сумели поспособствовать получению большой популярности в Интернете.Прежде компания уже закрыла ряд проектов. Например, прекратили существование почтовая программа Inbox и сервис сокращения ссылок, запущенный десять лет назад. Были удалены аннотации в видеохостинге YouTube, не действует и ресурс Chromecast Audio.