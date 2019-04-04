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Google закрывает социальную сеть Google+

Google закрыла свою соцсеть Google+. Компания начала удалять контент, на что ей потребуется почти месяц.
Google закрывает социальную сеть Google+

На такую меру американская корпорация пошла после обнародования по ошибке в мировой Сети публичной информации 500 000 юзеров. Функционировавшая последние восемь лет соцсеть так и не получила ожидаемой популярности.

IT-гигант отметил, что данная платформа не оправдала возложенных на нее ожиданий в плане роста числа пользователей, а все усилия команды разработчиков не сумели поспособствовать получению большой популярности в Интернете.

Прежде компания уже закрыла ряд проектов. Например, прекратили существование почтовая программа Inbox и сервис сокращения ссылок, запущенный десять лет назад. Были удалены аннотации в видеохостинге YouTube, не действует и ресурс Chromecast Audio.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00

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