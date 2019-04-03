Анастасия Макеева рассказала журналистам о своем тайном замужестве





Анастасия Макеева вышла замуж в конце 2018 года. Этот брак у звезды далеко не первый. Артистка была связана узами брака с Петром Кисловым, затем СМИ писали о ее романе с актером Алексеем Макаровым, а с 2010 по 2016 год актриса была замужем за композитором и актером Глебом Матвейчуком.По признанию артистки, она любима и любит. Знаменитость не хотела придавать огласке известие о своем новом романе и свадьбе. Пара расписалась в ноябре, но близкие и друзья узнали об этом через четыре месяца. Белого платья у актрисы не было, а само мероприятие, по словам Макеевой прошло отлично.Возлюбленный очень любит удивлять свою избранницу и балует ее подарками. Недавно муж организовал актрисе красивый отдых на Мальдивах. К такому шагу мужчину подтолкнула реакция Макеевой на снимок загорающей на островах Анфисы Чеховой. Супруг задал любимой вопрос: «Ты хочешь на солнце?», а после положительного ответа купил билеты. Макеева призналась, что они живут вместе, поэтому после съемок она очень спешит домой.