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Анастасия Макеева рассказала журналистам о своем тайном замужестве

Популярная отечественная актриса театра и кино Анастасия Макеева решила рассказать журналистам о своем тайном замужестве. Имени супруга артистка не называет, но признается, что чувствует себя счастливой.
Анастасия Макеева рассказала журналистам о своем тайном замужестве

Анастасия Макеева вышла замуж в конце 2018 года. Этот брак у звезды далеко не первый. Артистка была связана узами брака с Петром Кисловым, затем СМИ писали о ее романе с актером Алексеем Макаровым, а с 2010 по 2016 год актриса была замужем за композитором и актером Глебом Матвейчуком.

По признанию артистки, она любима и любит. Знаменитость не хотела придавать огласке известие о своем новом романе и свадьбе. Пара расписалась в ноябре, но близкие и друзья узнали об этом через четыре месяца. Белого платья у актрисы не было, а само мероприятие, по словам Макеевой прошло отлично.
Анастасия Макеева рассказала журналистам о своем тайном замужестве

Возлюбленный очень любит удивлять свою избранницу и балует ее подарками. Недавно муж организовал актрисе красивый отдых на Мальдивах. К такому шагу мужчину подтолкнула реакция Макеевой на снимок загорающей на островах Анфисы Чеховой. Супруг задал любимой вопрос: «Ты хочешь на солнце?», а после положительного ответа купил билеты. Макеева призналась, что они живут вместе, поэтому после съемок она очень спешит домой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:41

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