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В США ученый рассказал о возможном звучании Урана

Американский ученый детально изучил характеристики Урана. Пол Бирн рассказал о возможном звучании планеты Солнечной системы.

В США ученый рассказал о возможном звучании Урана

Планетарный геолог поделился собранными фактами об Уране. Исследователь высказал предположение, что человек, попавший на эту планету, мог бы услышать звучание, которое похоже на звук ветра, но сейчас это маловероятно. Уран называют «ледяным гигантом» и по большей части он состоит из жидкостей и газов. Получается, что нет реальной почвы, на которой человек сможет стоять.
Ученый объясняет, что в пространстве нет звучания, поэтому люди не могут слышать Уран. Он также сообщил, что пройдет немало времени, прежде чем человечество сможет услышать на планете погоду, но возможность все-таки существует.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 01:00

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