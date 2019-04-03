Сын легендарного Михаэля Шумахера дебютировал в «Формуле-1»

В честь этого события официальный аккаунт «Формулы-1» в Instagram опубликовал компиляцию из двух видео разных эпох. На ней Михаэль и Мик Шумахеры с разницей 24 года совершают свои первые заезды в этих гоночных соревнованиях, причем оба дебютировали за команду Ferrrari. Гонка для сына 7-кратного чемпиона мира закончилась удачно, он проехал 56 кругов и смог финишировать вторым. Сам Мик Шумахер остался доволен своим результатом, но больше всего ему понравились ощущения от поездки на столь мощном болиде.Несмотря на это, сын Михаэля Шумахера не собирается спешить с переходом в «Формулу-1». Перспективный гонщик отмечает, рано или поздно это случится. Год назад он завоевал кубок «Формула-3», а в этом сезоне дебютировал в «Формуле-2». 20-летний наследник 7-кратного чемпиона мира хочет прийти в главные соревнования подготовленным и сформировавшимся гонщиком, как и его отец 24 года назад. Мик Шумахер не сомневается, что этот момент рано или поздно настанет, но он не будет его искусственно ускорять.