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Сын легендарного Михаэля Шумахера дебютировал в «Формуле-1»

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик дебютировал в «Формуле-1». Наследник 7-кратного чемпиона мира выступил в команде Ferrari во время тестовой сессии в Бахрейне.
Сын легендарного Михаэля Шумахера дебютировал в «Формуле-1»

В честь этого события официальный аккаунт «Формулы-1» в Instagram опубликовал компиляцию из двух видео разных эпох. На ней Михаэль и Мик Шумахеры с разницей 24 года совершают свои первые заезды в этих гоночных соревнованиях, причем оба дебютировали за команду Ferrrari. Гонка для сына 7-кратного чемпиона мира закончилась удачно, он проехал 56 кругов и смог финишировать вторым. Сам Мик Шумахер остался доволен своим результатом, но больше всего ему понравились ощущения от поездки на столь мощном болиде.

Несмотря на это, сын Михаэля Шумахера не собирается спешить с переходом в «Формулу-1». Перспективный гонщик отмечает, рано или поздно это случится. Год назад он завоевал кубок «Формула-3», а в этом сезоне дебютировал в «Формуле-2». 20-летний наследник 7-кратного чемпиона мира хочет прийти в главные соревнования подготовленным и сформировавшимся гонщиком, как и его отец 24 года назад. Мик Шумахер не сомневается, что этот момент рано или поздно настанет, но он не будет его искусственно ускорять.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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